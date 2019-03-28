Son Dakika Haberleri: İzmir'de Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı

İzmir'de Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı

34 dakika önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayı olan Enver İşinibilir'e silahlı saldırıda bulunuldu.

İzmir'de Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı, System.String[]
İzmir'in Gaziemir ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayı olan Enver İşinibilir'e silahlı saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, dün gece Abdullah Arda Meydanı'nda bulunan Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezinden arkadaşlarıyla ayrılan İşinibilir'e otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tabancayla 3 el ateş ederek kaçtı.

İşinibilir, saldırıyı yara almadan atlatırken, olay yerine çağrılan polis ekipleri, 3 boş mermi kovanı buldu.

Bilgisayar programcılığı işiyle uğraşan İşinibilir, polis merkezine giderek saldırgan hakkında şikayette bulundu.

İşinibilir'in kimseyle bir husumetinin bulunmadığı ve saldırganı tanımadığını söylediği öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkali belirlenen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

AK Parti Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Yılmaz, "Tek tesellimiz arkadaşımızın saldırıdan yara almamış olmasıdır. Olayın nedenini bilmiyoruz. Şayet bu siyasi bir saldırı ise biz böyle tehdit ve saldırılarla yolumuzdan dönecek, çalışmaktan geri duracak değiliz. Bu olayın fail ya da faillerinin bir an önce belirlenmesini istiyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:33 Kaynak: AA

Gaziemir, İzmir, Güncel
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