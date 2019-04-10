İzmir
'de DAEŞ operasyonu 10 gözaltı
İzmir'de DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, 9'u Suriye
, 1'i Gürcistan
uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir kent merkeziyle Torbalı
ve Bergama
ilçelerinde, DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen ve çatışma bölgesindeki sözde DAEŞ yöneticileriyle ilişkili olan 10 şüpheliye yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda, 9'u Suriye, 1'i Gürcistan uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, örgüte ait bayrak ve çok sayıda görsel materyal, çeşitli dökümanlar ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.