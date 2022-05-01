İZMİR'DE DAEŞ OPERASYONUNA 10 GÖZALTI - Son Dakika
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İZMİR'DE DAEŞ OPERASYONUNA 10 GÖZALTI

01.05.2022 18:11

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan bir evde, Suriye'de DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüphelilerin olduğunu tespit etti. Adrese yapılan operasyonda 16 evde bulunan 16 kişiden 10 şüpheli gözaltına alındı. DAEŞ ile ilgilerinin bulunmadığı ancak yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 6 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Gözaltındaki şüpheliler ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İZMİR'DE DAEŞ OPERASYONUNA 10 GÖZALTI
İZMİR'DE DAEŞ OPERASYONUNA 10 GÖZALTI
İZMİR'DE DAEŞ OPERASYONUNA 10 GÖZALTI
İZMİR'DE DAEŞ OPERASYONUNA 10 GÖZALTI
İZMİR'DE DAEŞ OPERASYONUNA 10 GÖZALTI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE DAEŞ OPERASYONUNA 10 GÖZALTI - Son Dakika


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