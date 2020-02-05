İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika

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İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı
6 saat önce
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dağda kaybolan 3 kişiyi bulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:12 Kaynak: AA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dağda kaybolan 3 kişiyi bulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı.
Nazarköy Mahallesi mevkinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 3 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybedince AKUT İzmir ekibinden yardım istedi.
Bunun üzerine 7 kişilik AKUT ekibi bölgeye giderek çalışma başlattı.
Sarp arazide arama çalışmalarını sürdüren ekibin, kaybolan 3 kişinin yerini tespit ettiği öğrenildi.
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