İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika

İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

6 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dağda kaybolan 3 kişiyi bulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dağda kaybolan 3 kişiyi bulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Nazarköy Mahallesi mevkinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 3 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybedince AKUT İzmir ekibinden yardım istedi.

Bunun üzerine 7 kişilik AKUT ekibi bölgeye giderek çalışma başlattı.

Sarp arazide arama çalışmalarını sürdüren ekibin, kaybolan 3 kişinin yerini tespit ettiği öğrenildi.

Kemalpaşa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:12 Kaynak: AA
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