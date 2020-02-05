İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi kurtarıldı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dağda kaybolan biri kadın 3 kişi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince yapılan çalışma sonucu kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:58 Kaynak: AA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dağda kaybolan biri kadın 3 kişi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince yapılan çalışma sonucu kurtarıldı.
Nazarköy Mahallesi mevkisinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan biri kadın 3 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybedince AKUT İzmir ekibinden yardım istedi.
Bunun üzerine 7 kişilik AKUT ekibi bölgeye giderek çalışma başlattı.
Sarp arazide arama yapan ekip, 6 saat çalışmanın sonucunda dağda mahsur kalanları kurtardı.
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