İzmir'de dağda kaybolan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı - Son Dakika

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İzmir'de dağda kaybolan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı
6 saat önce
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan ve kaybolan 3 kişiyi bulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan ve kaybolan 3 kişiyi bulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kemalpaşa ilçesi Nazarköy Mahallesi mevkiinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 3 kişi, havanın kararması, yoğun sis ve yağış nedeniyle yollarını kaybedince AKUT İzmir ekibinden yardım istedi. 7 kişilik AKUT ekibi, bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını başlattı.
Zorlu arazi şartlarında arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekiplerin, kaybolun 3 kişinin yerini belirlediği ve operasyonun devam ettiği öğrenildi. - İZMİR
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