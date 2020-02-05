İzmir'de dağda kaybolan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de dağda kaybolan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı - Son Dakika

İzmir'de dağda kaybolan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı

6 saat önce

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan ve kaybolan 3 kişiyi bulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

İzmir'de dağda kaybolan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı, System.String[]

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürüyüş amacıyla dağa çıkan ve kaybolan 3 kişiyi bulmak için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince çalışma başlatıldı.


Kemalpaşa ilçesi Nazarköy Mahallesi mevkiinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 3 kişi, havanın kararması, yoğun sis ve yağış nedeniyle yollarını kaybedince AKUT İzmir ekibinden yardım istedi. 7 kişilik AKUT ekibi, bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarını başlattı.


Zorlu arazi şartlarında arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekiplerin, kaybolun 3 kişinin yerini belirlediği ve operasyonun devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kemalpaşa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
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