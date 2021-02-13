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İzmir'de dağlık alanda yaralanan kadın, hava ambulansıyla kurtarıldı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde dağlık alanda yaralanan kadın için Sağlık Bakanlığının hava ambulansı havalandı. Kayalık bölgede düşerek yaralandığı belirlenen kişi, hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Menemen ilçesinde bağlı Dumanlıdağ mevkiinde, kayalık bölgede düşme sonucu Fatma Balaban adlı vatandaşın sağ bacağı kırıldı. İhbar üzerine Balaban için, bölgeye karayolu ulaşımı olmadığı için hava ambulansı yönlendirildi. Sorumlu Jandarma ekipleriyle yapılan koordineli çalışma sonucu hasta, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Yaralı olarak kurtarılan hastanın tedavi altına alındıgi ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.