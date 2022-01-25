İzmir'de darbedilen kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'in Karabağlar ilçesinde darbedildiği öne sürülen kişinin ölümüne ilişkin, baba oğul gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Salih Omurtak Mahallesi 9662/1 Sokak'ta bir kişinin hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve vücudunda darp izi olan ceset, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olaydan kısa süre önce madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişinin, sokakta karşılaştığı Ö.C. (50) ile tartıştığı, oğlu M.C'nin (22) de çıkan kavgaya karıştığı öne sürüldü.

Polis olay yerinde bulunan Ö.C. ile oğlu M.C'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin, işlemleri sürüyor.