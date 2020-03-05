İzmir'de darbedilerek öldürülen kişinin eşi ve akrabaları hakkındaki davada mütalaa - Son Dakika
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İzmir'de darbedilerek öldürülen kişinin eşi ve akrabaları hakkındaki davada mütalaa

6 saat önce

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde darbedilerek öldürülen Hayrettin İkilik'in eşi Sevda İkilik ile iki akrabasının yargılanmasına devam edildi.

İzmir'de darbedilerek öldürülen kişinin eşi ve akrabaları hakkındaki davada mütalaa, System.String[]

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde darbedilerek öldürülen Hayrettin İkilik'in eşi Sevda İkilik ile iki akrabasının yargılanmasına devam edildi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanıklar Sevda İkilik, kardeşi Mehmet Bıkmış ve kuzeni Muhammet Bıkmış ile müşteki ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, sanık Sevda İkilik'in diğer sanıklardan kocasını dövmelerini istediğini, olay günü maktule üç sanığın sopayla saldırdığını ve ölümüne sebep olduklarını belirterek sanık Sevda İkilik'in "eşe karşı tasarlayarak adam öldürme", diğer sanıkların ise "tasarlayarak adam öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıkların avukatı ise suç vasfının kasten yaralama sonucu ölümün gerçekleşmesi yönünde değişeceğine inandıklarını belirterek savunma için süre verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanıklar ve avukatlarına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Güzelbahçe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta darbedildiği belirtilerek Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hayrettin İkilik hayatını kaybetmiş, eşi Sevda İkilik, kardeşi Mehmet Bıkmış ve kuzeni Muhammet Bıkmış gözaltına alınmıştı.

İzmir'deki cinayetin Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Meşebağları Mahallesi Muhtarı Hasan ile babası Piresin Bıkmış'ın öldürülmesi ve eşi Emine ile 7 yaşındaki oğlu Ahmet'in yaralanmasıyla olayıyla bağlantılı olduğu belirtilmişti.

Güzelbahçe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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