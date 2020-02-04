İzmir'de darbedilerek öldürülen kişinin eşiyle iki yakınının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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İzmir'de darbedilerek öldürülen kişinin eşiyle iki yakınının yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde darbedilerek öldürülen Hayrettin İkilik'in eşi Sevda İkilik ile iki yakınının yargılanmasına devam edildi.

İzmir'de darbedilerek öldürülen kişinin eşiyle iki yakınının yargılanmasına devam edildi, System.String[]

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde darbedilerek öldürülen Hayrettin İkilik'in eşi Sevda İkilik ile iki yakınının yargılanmasına devam edildi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanıklar Sevda İkilik, kardeşi Mehmet ve kuzeni Muhammet Bıkmış ile avukatları katıldı.

İkilik çiftinin 8 yaşındaki kızları ile Diyarbakır'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Küçük çocuk, ifadesinde dayısı Mehmet ve akrabası Muhammet Bıkmış'ın evde olduğu sırada annesinin babasını telefonla arayıp eve çağırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Babam eve geldi. Dayım Mehmet ve Muhammet kapının arkasındaydı. İçeri girer girmez babamı kolundan tuttular. Annem sopa getirip dayıma verdi. Dayım babama vurdu. Annem babamın kafasını tuttu. Daha sonra üçü birlikte babamı dövdüler. Komşu geldi. Annem ona, 'Aile kavgasıdır.' dedi. Sonra polis geldi, kapıyı kırıp içeri girdi. Dayım ve akrabamız balkona çıktılar. Polis yakaladı."

Tanık polis memuru T.Ş. ise ifadesinde, olay yerine gittiğini ancak eve girmediğini ifade ederek, "Mağdur şahıs kendisinin sopayla dövüldüğünü söyleyince bayana sordum. Bayan da beyzbol sopasını getirdi. Sopanın ucunda kırmızı renkli bir leke vardı. Ne olduğunu ayırt edemedik." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanıkların avukatı, tanıklık yapan küçük kızın kendisine ezberletilen şeyleri söylediğini, ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu ileri sürerek, "Olayda tasarlama söz konusu değildir. Maktulün otopsi tutanağı incelendiğinde darp eylemlerinin maktulün bacağına ve koluna gerçekleştirildiği açıkça anlaşılacaktır. Anlık gelişen bir olaydır. Maktulün ölümünden 15 dakika sonra Hayrettin İkilik'in yakını tarafından Sevda'nın babası ve ağabeyi öldürülmüştür. Bu dava da Diyarbakır'da devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Güzelbahçe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta darbedildiği belirtilerek Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hayrettin İkilik hayatını kaybetmiş, eşi Sevda İkilik, kardeşi Mehmet ve kuzeni Muhammet Bıkmış gözaltına alınmıştı.

İzmir'deki cinayetin Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Meşebağları Mahallesi Muhtarı Hasan ile babası Piresin Bıkmış'ın öldürülmesi ve eşi Emine ile 7 yaşındaki oğlu Ahmet'in yaralanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilmişti.

Güzelbahçe, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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