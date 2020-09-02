İzmir'de darp edilerek öldürüldü iddiası - Son Dakika

İzmir'de darp edilerek öldürüldü iddiası

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 41 yaşındaki Ali Sarızeybek, oturduğu evde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, Sarızeybek'in başında darp izi olduğu ileri sürüldü.

Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Sarızeybek'ten haber alamayan bir arkadaşı, Sarızeybek'in evine gitti. Kapının açık olduğunu gören arkadaşı, eve girdiğinde Sarızeybek'i kanlar içerisinde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sarızeybek'in öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede, Sarızeybek'in başında darp izi olduğu ileri sürüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bir süre önce cezaevinden izinli çıktığı ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen Sarızeybek'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sarızeybek'in arkadaşı ve komşularının ifadesine başvurdu. Ayrıca, olay yeri inceleme ekipler, Sarızeybek'in oturduğu evde incelemede bulundu. Yaklaşık 10 saat önce öldüğü tahmin edilen Sarızeybek'in şüpheli ölümü ile başlatılan soruşturma sürerken, cenazesinin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.