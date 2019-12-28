İzmir'de de maraton koşusu düzenlenecek - Son Dakika
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İzmir'de de maraton koşusu düzenlenecek

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeni yılda geniş katılımlı İzmir Maratonu düzenleyeceklerini açıkladı.

İzmir'de de maraton koşusu düzenlenecek, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeni yılda geniş katılımlı İzmir Maratonu düzenleyeceklerini açıkladı.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Kulübü'nün Celal Atik Spor Salonu'ndaki yılbaşı programına katılan Tunç Soyer, İzmir'de spor yapmak isteyen herkese destek vereceklerini belirtti.


Soyer, "Planlarımızı yaptık. İstanbul'daki maratonun benzerini İzmir'de hayata geçireceğiz. Özellikle çocuklarımıza maraton koşturacağız. Yedişerli gruplar halinde belli bir mesafe koşup, diğer çocuk grubuna bayrağı devredecekler." ifadelerini kullandı.

Celal Atik, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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