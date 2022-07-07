Torbalı , Menemen ve Buca ilçelerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda; Y.S., A.D., HA., M.T. ve M.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte yeni bir operasyonun düğmesine bastı. Jandarma, Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek, PKK yönetimindeki; Roj, Ayn İsa, Hol kamplarında bulunan, terör örgütü ile iltisaklı şahıslar adına yardım adı altında finansman/fon sağladığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edilen 5 kişinin yakalanmasına yönelik baskınlar yaptı.

Kaynak: İHA

Suriye, İzmir, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de DEAŞ'a finansal destek sağlayan kişilere operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

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