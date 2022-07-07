İzmir'de DEAŞ'a finansal destek sağlayan kişilere operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de DEAŞ'a finansal destek sağlayan kişilere operasyon: 5 gözaltı

07.07.2022 12:00
İzmir'de DEAŞ'a finansal destek sağlayan kişilere operasyon: 5 gözaltı

İzmir'in 3 ilçesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, Suriye'de örgüt adına faaliyet göstererek PKK kamplarında bulunan ve DEAŞ adına yardım adı altında finans sağladığı tespit edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in 3 ilçesinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, Suriye'de örgüt adına faaliyet göstererek PKK kamplarında bulunan ve DEAŞ adına yardım adı altında finans sağladığı tespit edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte yeni bir operasyonun düğmesine bastı. Jandarma, Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek, PKK yönetimindeki; Roj, Ayn İsa, Hol kamplarında bulunan, terör örgütü ile iltisaklı şahıslar adına yardım adı altında finansman/fon sağladığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edilen 5 kişinin yakalanmasına yönelik baskınlar yaptı.

Torbalı, Menemen ve Buca ilçelerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda; Y.S., A.D., HA., M.T. ve M.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri! Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber | MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber | MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

Suriye, İzmir, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de DEAŞ'a finansal destek sağlayan kişilere operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:25 Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
11:12 Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor
11:08 Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil düğünü erteledi
10:51 Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor
10:50 Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 12:12:21. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de DEAŞ'a finansal destek sağlayan kişilere operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement