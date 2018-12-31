Son Dakika Haberleri: İzmir'de Deaş'e Yılbaşı Akşamı Öncesi Şok Baskın: 10 Gözaltı

İzmir'de Deaş'e Yılbaşı Akşamı Öncesi Şok Baskın: 10 Gözaltı

1 saat önce

İzmir'de yılbaşı akşamı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik MİT destekli yapılan operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'de Deaş'e Yılbaşı Akşamı Öncesi Şok Baskın: 10 Gözaltı, System.String[]
İzmir'de yılbaşı akşamı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik MİT destekli yapılan operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda MİT İzmir Bölge Başkanlığının destekleriyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, operasyonların düğmesine bastı. İzmir merkez olmak üzere Torbalı, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerdeki aramalarda örgütsel doküman, 8 bin 500 dolar, 29 bin lira, toplumsal olaylarda kullanılabileceği değerlendirilen sarı yelekler de ele geçirildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:39 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi

Çıkarıldığı Mahkemece Serbest Bırakılan DEAŞ'lı Ayşenur İnci, Başsavcılığın İtirazı Üzerine Tutuklandı Çatıdan Düşen Kar Yığının Altında Kalan Çocuğun Üzeriden İş Makinesi Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:39:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Deaş'e Yılbaşı Akşamı Öncesi Şok Baskın: 10 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]