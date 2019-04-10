Son Dakika Haberleri: İzmir'de Deaş Operasyonu: 10 Gözaltı

İzmir'de Deaş Operasyonu: 10 Gözaltı

54 dakika önce

İZMİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 9'u Suriye, 1'i Gürcistan uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Deaş Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
İZMİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 9'u Suriye, 1'i Gürcistan uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir kent merkeziyle Torbalı ve Bergama ilçelerinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen ve çatışma bölgesindeki örgüt yöneticileriyle ilişkili olan 10 şüpheliye yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, 9'u Suriye, 1'i Gürcistan uyruklu, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, örgüte ait flama ve çok sayıda görsel materyal, çeşitli dokümanlar ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulamak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - İzmir
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:31 Kaynak: DHA
Suriye, İzmir, Güncel
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