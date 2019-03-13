İzmir'de Deaş Operasyonu
1 saat önce
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırdıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
'de terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırdıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren bazı kişilerin örgüte eleman kazandırdıklarının tespiti üzerine 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin sabah kent merkezi ve Aliağa
ilçesinde düzenlediği operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve örgüte paralel faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kitap evinde yapılan aramalarda, toplatma kararı bulunan çok sayıda yasak yayın ile terör örgütünü simgeleyen amblem bulunan bez parçası ele geçirildi. Dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:14 Kaynak: AA
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