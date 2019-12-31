İzmir'de DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı kararı - Son Dakika

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı kararı

6 saat önce

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı kararı, System.String[]

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü ve Suriye'deki çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahıslara yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 11'i Suriye uyruklu, 1'i Lübnan uyruklu Almanya vatandaşı olmak üzere toplam 12 yabancı uyruklu şüpheliyi yakalamak için adreslere baskın düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi yakaladı. Ekipler 2 şüpheliyi daha yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:14 Kaynak: İHA
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