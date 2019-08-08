Son Dakika Haberleri: İzmir'de DEAŞ operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de DEAŞ operasyonu

1 saat önce

İzmir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 9 Suriye uyruklu yakalandı.

İzmir'de DEAŞ operasyonu, System.String[]
İzmir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 9 Suriye uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, daha önce diğer illerde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemeleri inceleyen ekipler, İzmir'de terör örgütüyle bağlantılı şüphelilerin bulunduğunu tespit etti.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisten 'Hanımağa' ve çetesine operasyon: 8 gözaltı
Türkiye'nin olası Suriye operasyonu PKK'yı telaşlandırdı: DEAŞ'ı öne sürdüler Yazdığı kitabın gelirlerini sokak hayvanlarına bağışlıyor Doğu Perinçek: Abdullah Öcalan'dan çiçek aldığıma pişman değilim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:38:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de DEAŞ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]