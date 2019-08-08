İzmir'de DEAŞ operasyonu
1 saat önce
İzmir'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 9 Suriye uyruklu yakalandı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:56 Kaynak: AA
'de terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 9 Suriye
uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, daha önce diğer illerde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemeleri inceleyen ekipler, İzmir'de terör örgütüyle bağlantılı şüphelilerin bulunduğunu tespit etti. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü ile bağlantılı oldukları ve örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
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