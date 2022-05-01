İzmir'de Deaş Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Deaş Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

01.05.2022 15:49

Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri iddiasıyla 16 şüpheli İzmir'de yakalandı.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri iddiasıyla 16 şüpheli İzmir'de yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 16 şüpheliyi yakalamak için Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden, örgütle bağlantısı olmadığı belirlenen 6 kişi hakkında "Yasa dışı ikamet etme" suçundan idari işlem yapıldı. Diğer 10 kişi ise adliyeye sevk edildi.

İzmir'de Deaş Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı
İzmir'de Deaş Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı
İzmir'de Deaş Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı
İzmir'de Deaş Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı

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Türkiye, Terör, İzmir, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İzmir'de Deaş Operasyonu: 16 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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