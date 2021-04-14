İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 kişi yakalandı

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 kişi yakalandı DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan şüphelilere baskın İzmir'de, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan şüphelilere yönelik düzenlenen baskınlarda 3 kişi yakalandı.

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 kişi yakalandı DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan şüphelilere baskın İZMİR - İzmir'de, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan şüphelilere yönelik düzenlenen baskınlarda 3 kişi yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak kentte faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonun düğmesine bastı. Şafak operasyonun düzenleyen İzmir polisi, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen 3 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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