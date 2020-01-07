İzmir'de DEAŞ operasyonu 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de DEAŞ operasyonu 7 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de DEAŞ operasyonu 7 gözaltı

6 saat önce

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 5'i Suriyeli, 2'si Türk 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de DEAŞ operasyonu 7 gözaltı, System.String[]

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 5'i Suriyeli, 2'si Türk 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Tire ilçesinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda örgütle irtibatta olan ve çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 5'i Suriyeli, 2'si de Türk olan 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken can verdi
Başıboş köpeklerden kaçan küçük kız çocuğunun ölüm anı kamerada! Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel, evlilik kararı aldı Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, 256 kilodan 140 kiloya düştü

Son Dakika Haberleri
16:58 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Son Dakika
16:57 Otomobilin çarptığı Rojin'in komşularından sokak köpeği tepkisi - Son Dakika
16:57 Silivri'de fırtına etkili oluyor - Son Dakika
16:57 Berfin'e asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik'e 13 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
16:52 Bursa turizmine 'DossoDossi' dopingi - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 17:02:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de DEAŞ operasyonu 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]