İzmir'de Deaş Operasyonu: 8 Gözaltı

İZMİR'de DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulundukları belirtilen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İZMİR'de DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulundukları belirtilen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda örgüte eleman kazandırmak amacıyla faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve örgüt paralelinde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan aramalarda, hakkında toplatma kararı olan çok sayıda yayın, terör örgütünün bayrağı ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. - İzmir

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