İzmir'de deaş operasyonu 8 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de deaş operasyonu 8 gözaltı

6 saat önce

İzmir'de DEAŞ operasyonu 8 gözaltıİzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7'si Suriye uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de DEAŞ operasyonu 8 gözaltı

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7'si Suriye uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Tire ve Torbalı ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda örgütle irtibatta olan 7'si Suriye, 1'i de Lübnan uyruklu 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir'de deaş operasyonu 8 gözaltı

Suriye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:47 Kaynak: DHA
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