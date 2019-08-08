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- İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

1 saat önce

- İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltıİZMİR - İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

- İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
İZMİR - İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
DEAŞ terör örgütünün İzmir'deki eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; diğer illerde yapılan DEAŞ operasyonlarında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu İzmir'de söz konusu terör örgütü ile bağlantısı olduğu ve örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 9 Suriye uyruklu şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin ikametlerde çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:15 Kaynak: İHA
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