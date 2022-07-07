İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Y.S., A.D., H.A., M.T. ve M.Ö.'nün, Suriye 'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet göstererek PKK 'nın Roj, Ayn İsa, Hol kamplarında bulunan DEAŞ ile iltisaklı kişiler adına finansman sağladıkları, Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Torbalı , Menemen ve Buca ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de DEAŞ operasyonunda 5 gözaltı - Son Dakika

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