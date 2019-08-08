Son Dakika Haberleri: İzmir'de DEAŞ operasyonunda 9 Suriyeliye gözaltı
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İzmir'de DEAŞ operasyonunda 9 Suriyeliye gözaltı

1 saat önce

İZMİR'de DAEŞ ile bağlantısı olan ve talimatları doğrultusunda hareket ettikleri saptanan 9 Suriyeli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İzmir'de DEAŞ operasyonunda 9 Suriyeliye gözaltı, System.String[]
İZMİR'de DAEŞ ile bağlantısı olan ve talimatları doğrultusunda hareket ettikleri saptanan 9 Suriyeli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Türkiye'nin farklı illerinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonrasında İzmir'de yaşayan 9 Suriyelinin isimleri belirlendi. İzmir'de adreslere yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve kendilerine gönderilen talimatlar doğrultusunda faaliyet yürüttükleri ifade edildi. Ayrıca şüphelilerin evlerindeki aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.


İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:46 Kaynak: DHA
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