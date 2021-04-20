İzmir'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli kontrol kararı - Son Dakika

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Nisan'da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin terör örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak kentte faaliyet yürüttükleri öne sürülmüştü.
Kaynak: AA
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