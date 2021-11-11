İzmir'de DEAŞ şüphelisine tutuklama - Son Dakika

İZMİR'de, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına Suriye uyruklu A.E.S. (26) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu 4 şüphelinin DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olduklarını ve geçmiş dönemde Suriye'de eğitim aldıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonrası dün belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarla 4 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adli kontrol şartıyla bırakılan diğer 3 kişi de Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.