Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Dünya Değişim Akademisi işbirliği ile gerçekleştirilen değişim uzmanlığı eğitim programının 5. dönem kursunun İzmir'de gerçekleştirildiği bildirildi.

Dünya Değişim Akademisinden yapılan yazılı açıklamada, teorik bilgilendirme ve pratik uygulamalardan oluşan eğitim programının ağırlıklı bölümünü pratik uygulamalar, nefes, vücut egzersizleri, konsantrasyon ve gevşeme tekniklerini içerdiği belirtildi.

İstanbul'dan sonra İzmir'de de başlatılan 5. dönem değişim uzmanlığı eğitiminin bugün tamamlandığı ve 17 katılımcıya değişim uzmanlığı belgelerinin verildiği kaydedildi.

Eğitim programının insanı fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal düzeylerde olumlu bir şekilde etkileyen pratik tekniklerden oluştuğunun bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu teknikler senelerce uygulanan teorik ve pratik tecrübeye dayanıyor, bu süreçte binlerce insan bu tekniklerden yararlandı ve olumlu değişimler yaşadı. Bu uygulamalar sonucunda insan hayatının nasıl pozitif bir şekilde değiştiğini gördüğümüz için değişim uzmanlarını yetiştirmeye karar verdik. Değişim uzmanları ve onların uygulayacağı değişim sanatı programları sayesinde dünya bilinçli bir değişime uğrayacak ve gelecek daha parlak ve umut verici olacaktır."