İzmir'de değnekçi terörüne polis 'dur' dedi - Son Dakika

İZMİR'de son zamanlarda yol kenarına araçlarını park eden vatandaşlardan para tahsil eden 'değnekçi' diye bilinen korsan otoparkçıların sayısı hayli arttı. Korsan otoparkçılara yönelik denetimlerini artıran polis, operasyonlarla değnekçiliğin önüne geçmek için nöbet tutuyor. Değnekçilerin araç sahiplerinden istedikleri para ise 15- 20 lira arasında değişiyor.

İzmir'in birçok ilçesine araçlarını park eden vatandaşların yanına gelerek para isteyen 'değnekçi' olarak bilinen korsan otoparkçıların sayısında hayli artış görülmesi üzerine, denetimler arttı. Özellikle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yıllardır konuşlanan çok sayıda korsan otoparkçıya 'dur' demek için hastanenin çevresinde nöbet tutan ekipler görevlendirdi. Çeşitli şubelere mensup 10 polis, yaklaşık 15 gündür devriye gezdikleri hastane çevresini korsan otoparkçılardan temizledi.