İzmir'de dehşet: Çatı çöktü, itfaiye eri alevlerin içine düştü - Son Dakika

İzmir'de dehşet: Çatı çöktü, itfaiye eri alevlerin içine düştü

-Çıktığı çatının çökmesi sonucu 1 itfaiye eri ağır yaralandı

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde, eski karakol binasının çatısına çıkarak yangına müdahale etmek isteyen itfaiye eri, çatının çökmesi sonucu alevlerin içerisine düştü. Ağır yaralanan itfaiye eri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde İpekçiler Mahallesi Celal Bayar Bulvarı'nda bulunan tek katlı eski karakol binasında meydana geldi. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Tire İtfaiye Grubu ekiplerince alevlere kısa sürede müdahale başladı. Bu sırada alevlere müdahale etmek için binanın çatısına çıkan itfaiye eri Barış A., iddiaya göre çatının çökmesi sonucu alevlerin içerisine düştü. Alevlerin içerisinden kendi imkanları ile çıkmayı başaran Barış A'nın vücudunda ağır yanıklar oluştu. Adrese intikal eden 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Barış A., Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelerin ardından ağır yaralı durumdaki itfaiye eri Barış A., ambulans ile İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye eri Barış A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.