İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı

10.05.2022 06:39

İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı İzmir'in Konak ilçesinde, imam nikahlı eşiyle tartışan şüpheli ilk önce eşini daha sonra da evde bulunan eşinin kardeşini bıçakladı.

İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, imam nikahlı eşiyle tartışan şüpheli ilk önce eşini daha sonra da evde bulunan eşinin kardeşini bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Çimentepe Semtin 610 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, imam nikahlı oldukları öne sürülen Sergen Ö. ve Bengü B. henüz belirlenemeyen sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Sergen Ö. imam nikahlı eşi Bengü B.'yi göğsünden bıçakladı. Daha sonra Sergen Ö. evde bulunan Bengü B.'nin kardeşi olduğu ileri sürülen Gizem Nur T.'yi de bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Bengü B.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, Gizem Nur T.'nin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Sergen Ö. kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı
İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı
İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı
İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı

YORUMLAR
500
İzmir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı İzmir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı İzmir'de bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşini ve evdeki misafiri bıçakla yaraladı İzmir'de bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşini ve evdeki misafiri bıçakla yaraladı

Polis, Bengü, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Kiracı ile ev sahibinin fatura kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri hapiste
00:54 İngiliz uyruklu kadın azmettirdi, Iraklı kiralık katil Türk vatandaşını boğarak öldürdü!
00:43 MetroPoll Araştırma vatandaşa "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusunu sordu! AK Partili ve CHP'li seçmenin cevabı ortak!
00:26 TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak!
07:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu! 0,89 ve 0,99 faizle kredi verilecek
00:08 Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı!
00:03 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 07:40:10. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement