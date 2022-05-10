İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı - Son Dakika
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İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı

10.05.2022 17:48
İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde, imam nikahlı eşiyle tartışan şüpheli ilk önce eşini daha sonra da evde bulunan eşinin kardeşini bıçakladı.

İzmir'in Konak ilçesinde, imam nikahlı eşiyle tartışan şüpheli ilk önce eşini daha sonra da evde bulunan eşinin kardeşini bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Çimentepe Semtin 610 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, imam nikahlı oldukları öne sürülen Sergen Ö. (27) ve Bengü B. (21) henüz belirlenemeyen sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Sergen Ö. imam nikahlı eşi Bengü B.'yi göğsünden bıçakladı. Daha sonra Sergen Ö. evde bulunan Bengü B.'nin kardeşi olduğu ileri sürülen Gizem Nur T.'yi de bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Bengü B.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, Gizem Nur T.'nin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Sergen Ö. kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - İZMİR

İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı
İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı
İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı
İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı

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Polis, Bengü, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de dehşet: Önce imam nikahlı karısını, sonra da eşinin kardeşini bıçakladı - Son Dakika


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