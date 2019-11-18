Son Dakika Haberleri: İzmir'de dehşet: Önce sevgilisini sonra kendini öldürdü
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de dehşet: Önce sevgilisini sonra kendini öldürdü - Son Dakika

İzmir'de dehşet: Önce sevgilisini sonra kendini öldürdü

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan şahıs önce sevgilisini sonra kendisini vurdu.

İzmir'de dehşet: Önce sevgilisini sonra kendini öldürdü, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan şahıs önce sevgilisini sonra kendisini vurdu.


Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Karanfil Mahallesi 1108 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgili olduğu bir çocuk annesi Melisa Kalem'in evine gitti. İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Şehmuz Selçuk, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından yanında getirdiği pompalı tüfekle Melisa Kalem'e ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Şehmuz Selçuk daha sonra yine aynı tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede her iki kişinin de olay yerinde öldüğünü belirledi.


Yakınları sinir krizi geçirdi


Öte yandan, Melisa Kalem'in vurulduğunu duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.


Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı


Polis ekipleri olayın gerçekleştiği apartmanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ve savcının incelemesinin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Selçuk, İzmir, Buca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:29 Kaynak: İHA
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