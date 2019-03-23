Son Dakika Haberleri: İzmir'de Dehşet Saçan Eski Koca Tutuklandı

İzmir'de Dehşet Saçan Eski Koca Tutuklandı

1 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de Dehşet Saçan Eski Koca Tutuklandı, System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde Habip K., tartıştığı eski eşi Ayşe K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrasında gözaltına alınan Habip K., emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaeevine gönderildi.

Ağır yaralanan Ayşe K.'nın ise Buca Seyfi Demirsoy Hastanesindeki tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:53 Kaynak: İHA

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