İzmir'de Dehşet Saçan Eski Koca Tutuklandı
1 saat önce
İzmir'in Buca ilçesinde eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir'in Buca ilçesinde eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde Habip K., tartıştığı eski eşi Ayşe K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrasında gözaltına alınan Habip K., emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaeevine gönderildi.
Ağır yaralanan Ayşe K.'nın ise Buca Seyfi Demirsoy Hastanesindeki tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:53 Kaynak: İHA
Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var
Oyuncak Alan Küçük Mirza'nın Mutluluğu İzleyenleri Duygulandırdı
Plastik Poşet Beyanname Sürelerinde Düzenleme
"Benden Olamaz" Deyip DNA Testi Yaptırdı, Çocuğun Babası Bakın Kim Çıktı!