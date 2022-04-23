İzmir'de dehşete düşüren görüntü... Babası ve babaannesini darp edip, sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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İzmir'de dehşete düşüren görüntü... Babası ve babaannesini darp edip, sosyal medyada paylaştı

23.04.2022 14:44

İzmir'de dehşete düşüren görüntü.

İzmir'de dehşete düşüren görüntü... Babası ve babaannesini darp edip, sosyal medyada paylaştı

Babası ve babaannesini dövüp sosyal medyada yayınlayan zanlı gözaltına alındı

İZMİR - İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir kişi, babası ve babaannesini darp edip, dehşete düşüren o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Şüpheliyi görüntülerden tespit eden polis ekipleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Narlıdere ilçesinde yaşayan bir kişi, yaşlı baba ve babaannesine şiddet uyguladığı, küfür ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken görüntülerin ardından şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerden kimliği tespit edilen Y.G., Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçedeki adresinde yakalandı. Gözaltına alınan Y.G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Sağlık durumları iyi

Birlikte yaşadıkları Y.G. tarafından darp edildikten sonra videoya alınan şüphelinin babası ve babaannesinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'de dehşete düşüren görüntü... Babası ve babaannesini darp edip, sosyal medyada paylaştı
İzmir'de dehşete düşüren görüntü... Babası ve babaannesini darp edip, sosyal medyada paylaştı
İzmir'de dehşete düşüren görüntü... Babası ve babaannesini darp edip, sosyal medyada paylaştı
İzmir'de dehşete düşüren görüntü... Babası ve babaannesini darp edip, sosyal medyada paylaştı

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Narlıdere, Polis, Medya, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de dehşete düşüren görüntü... Babası ve babaannesini darp edip, sosyal medyada paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de dehşete düşüren görüntü... Babası ve babaannesini darp edip, sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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