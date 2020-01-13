İzmir'de dehşete düşüren yangın: 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de dehşete düşüren yangın: 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

İzmir'de dehşete düşüren yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen yangında bir kafe kullanılamaz hale gelirken, dehşet dolu anların yaşandığı yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de dehşete düşüren yangın: 5 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen yangında bir kafe kullanılamaz hale gelirken, dehşet dolu anların yaşandığı yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre yangın, sabah 6.30 sıralarında Bornova ilçesi Küçükpark'a yakın 7 katlı bir apartmanın zemin katındaki kafede henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu arada, apartman kısa sürede tahliye edildi. Kafenin üstünde bulunan ve dumandan etkilenen 5 apartman sakini, sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Korku dolu anlar yaşatan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.


"Bir anda tutuştu"


Yangının görgü tanığı Mustafa Aras, "Saat 6.30 civarı başladı yangın. Bir anda alev aldı her yer. İçeride koltuk ve sandalye olduğu için bir anda tutuştu zaten. Biz de 7. katta oturuyorduk. Dumandan arkadaşlarımız etkilendi; aşağı inemedi. 4. katta mahsur kaldılar. İtfaiyenin kurtarmasını bekledik. Sokağa da giremediler; baya bekledik. Baya bir yandı" dedi.


Yangın elektrik kontağından mı çıktı?


Yangında küle dönen kafenin işletme sahibi Ömer Güneş de, 500 bin TL hasar olduğunu belirtti. Güneş, "Sabah saatlerinde çıktı yangın saat 06.30 civarı. İtfaiye içeri giremedi. İtfaiye sokağa girinceye kadar yandı. İtfaiye erken girebilseydi sadece burası yanardı binaya bir şey olmazdı. Elektrik kontağından çıktı. 500 bin TL civarı hasarımız var" diye aktardı.


"Alevler çok şiddetliydi"


Yangını ilk fark edenlerden olan görgü tanıkları da olay anını şu sözlerle anlattı.


"Biz karşı dükkandaydık. Bir anda bağırış sesleri duyduk ve uyandık. Ağabeyimle ikimiz hemen dışarı çıktık. Alevler çok şiddetliydi etrafa sıçrıyordu. Hemen hortum filan bakalım dedik sönecek gibi değildi. İçeride bir arkadaş vardı. Onun dışarıda olduğunu görünce sevindik. İtfaiye ekiplerine yardım ettik. Can kaybı yok çok şükür. Dumandan etkilenenler var sadece" dedi.


Zorlukla söndürülen yangının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İtfaiye, Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:19 Kaynak: İHA
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