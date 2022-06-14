İzmir'de deneme amaçlı kara mürver fidanları dikildi

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklığıyla başlatılan proje kapsamında, deneme amaçlı 40 kara mürver fidanı toprakla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Menemen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Menemen Belediyesi ve kooperatif üyeleri, Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi bahçesinde çocuklarla 40 kara mürver fidanı dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, İzmir'de 32 çeşit tıbbi aromatik bitkinin yetiştirildiğini belirtti.

Kent tarımına yeni bir ürün kazandırmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Özen, şunları kaydetti:

"Kara mürver önemli bir bitki. Faydaları çok bilinmiyor ama hem gıda sektöründe hem de sağlık sektöründe sıkça kullanılan bir bitki. Ilıman, nemli ve güneşli bir iklim istiyor. Başlangıcı ufak bir lokasyonda yapıyoruz. Çünkü bu bir deneme bahçesi olacak. İnşallah adapte olduktan sonra ürünü öncelikle Menemen'de daha sonrasında da İzmir'in tamamında yaygınlaştırma çalışmalarını yapacağız."