Son Dakika Haberleri: İzmir'de denetimlerde en çok aşırı hızdan ceza kesildi
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İzmir'de denetimlerde en çok aşırı hızdan ceza kesildi

1 saat önce

KURBAN Bayramı'nda tatil nedeniyle 1 milyon kişinin geldiği İzmir'in turizm merkezlerinden Çeşme'de otoyol girişinde polisler 24 saat denetim yaptı.

İzmir'de denetimlerde en çok aşırı hızdan ceza kesildi, System.String[]
KURBAN Bayramı'nda tatil nedeniyle 1 milyon kişinin geldiği İzmir'in turizm merkezlerinden Çeşme'de otoyol girişinde polisler 24 saat denetim yaptı. Şüpheli görülen araçlar arandı, kimlik soruldu. Bayramın ilk iki gününde Çeşme otoyolu üzerinde trafik polisleri, 2 bin 66 araca ceza kesti. Bunların büyük bir bölümünün aşırı hız nedeniyle olması dikkat çekti.
Geçen 10 Ağustos'ta başlayan Kurban Bayramı tatili nedeniyle İzmir'in turizm cenneti Çeşme ilçesinde nüfus yazlıkçılarla birlikte 1 milyona ulaştı. Nüfusun bu kadar yoğun olduğu bölgede herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmaması için  İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın başkanlığında günler öncesinden yapılan çalışmalarla hazırlanan planlar, uygulandı. Tüm ilçe girişlerinde polis, 24 saat esasına göre denetim yaptı. Şüpheli görülen araçlar arandı, kimlik soruldu. Haklarında arama ya da yakalama kararı bulunan kişiler, karakola götürüldü. Emniyet yetkilileri, denetimlerin perşembe gününe kadar aynı sıklıkla süreceğini, yaz boyunca da sıklıkla devam edeceğini ifade etti. Kontrol noktalarında durdurularak kimlek kontrolü yapılan vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını, güvenli yaşam için bunun zorunlu olduğunu belirtti. Polisler sadece denetlemedi. Yolda kalan bazı araçlara yardım etti. İçerisindeki vatandaşların ulaşımı sağlandı, araçlar güvenli alana çekildi. Turizm merkezlerinden Seferihisar, Dikili ve Foça ilçelerinde de denetim yapıldı.
Yol güzergahında, karadan, havadan ve otomatik takip sistemleriyle denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, toplam 2 bin 66 sürücüye ceza verdi. Çeşme otoyolu üzerinde trafik polisleri, en çok bin 8 sürücüye aşırı hız nedeniyle ceza kesti. Ayrıca 196 sürücüye cep telefonuyla konuşmaktan, 37 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 35 sürücüye emniyet şeridine girmekten, 23 yayaya kurallara uymamaktan, 57 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 140 motosiklet sürücüsüne eksik evraktan ceza verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:56 Kaynak: DHA
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