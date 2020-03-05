İzmir'de denetimleri sızdırdığı iddia edilen 2 jandarma tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de denetimleri sızdırdığı iddia edilen 2 jandarma tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarmanın kahvehaneler ve gece kulüplerine düzenlediği denetimleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına 1 astsubay çavuş ve 1 uzman çavuş, tutuklandı.

İzmir'de denetimleri sızdırdığı iddia edilen 2 jandarma tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarmanın kahvehaneler ve gece kulüplerine düzenlediği denetimleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına 1 astsubay çavuş ve 1 uzman çavuş, tutuklandı.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kahvehaneler ve gece kulüplerine düzenlediği kumar, alkol ve sigara denetimlerin önceden iş yeri sahiplerine bildirildiği bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı.

Yapılan araştırmada İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş İ.D ve Uzman Çavuş M.S.İ, iş yeri sahiplerine bilgi verdikleri iddiasıyla gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:16 Kaynak: AA
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