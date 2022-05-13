İZMİR'DE DENİZ PATLICANI AVLAYAN 6 KİŞİYE 44 BİN 574 TL CEZA - Son Dakika
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İZMİR'DE DENİZ PATLICANI AVLAYAN 6 KİŞİYE 44 BİN 574 TL CEZA

13.05.2022 20:17

İZMİR'in Urla ilçesinde düzenlenen iki operasyonda yaklaşık 620 kilogram deniz patlıcanı ele geçirilirken, 6 kişiye toplam 44 bin 574 lira cezai işlem uygulandı.

İZMİR'in Urla ilçesinde düzenlenen iki operasyonda yaklaşık 620 kilogram deniz patlıcanı ele geçirilirken, 6 kişiye toplam 44 bin 574 lira cezai işlem uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü Urla Deniz Limanı Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz cuma günü Gülbahçe açıklarında deniz patlıcanı avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 2 saatlik takibin ardından ekipler, deniz patlıcanlarının yüklendiği otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, çuvallar içinde yaklaşık 500 kilogram deniz patlıcanı buldu. Deniz patlıcanları denize dökülürken, dalış tüpleri ve dalış malzemeleri ise İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili olarak E.Y, P.Y ve A.E.'ye dalışa yasak sahada avlanmak, dalışa yasak sahada su ürünleri avcılığı yapmak, avlanması yasak deniz patlıcanı avcılığı yapmak ve izin belgesiz deniz patlıcanı nakli yapmaktan 22 bin 287 lira cezai işlem uygulandı.

Urla Deniz Limanı Büro Amirliği ekipleri, dün bir minibüste deniz patlıcanı olduğu bilgisi üzerine yeniden harekete geçti. Takibe alınan minibüs durdurulurken, bagaj kısmında çuvalların içinde yaklaşık 120 kilo deniz patlıcanı bulundu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede deniz patlıcanlarının karınlarının yarık olduğu ve canlı olmadıkları tespit edildi. Ekipler, araçta bulunan A.A., M.A.A. ve M.A.'ya toplam 22 bin 287 lira cezai işlem uyguladı.

İZMİR'DE DENİZ PATLICANI AVLAYAN 6 KİŞİYE 44 BİN 574 TL CEZA
İZMİR'DE DENİZ PATLICANI AVLAYAN 6 KİŞİYE 44 BİN 574 TL CEZA
İZMİR'DE DENİZ PATLICANI AVLAYAN 6 KİŞİYE 44 BİN 574 TL CEZA
İZMİR'DE DENİZ PATLICANI AVLAYAN 6 KİŞİYE 44 BİN 574 TL CEZA
İZMİR'DE DENİZ PATLICANI AVLAYAN 6 KİŞİYE 44 BİN 574 TL CEZA
İZMİR'DE DENİZ PATLICANI AVLAYAN 6 KİŞİYE 44 BİN 574 TL CEZA
İZMİR'DE DENİZ PATLICANI AVLAYAN 6 KİŞİYE 44 BİN 574 TL CEZA

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İZMİR'DE DENİZ PATLICANI AVLAYAN 6 KİŞİYE 44 BİN 574 TL CEZA - Son Dakika
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