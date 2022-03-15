İzmir'de deniz suyu, poyraz nedeniyle yaklaşık 60 santimetre çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de deniz suyu, poyraz nedeniyle yaklaşık 60 santimetre çekildi

15.03.2022 12:35
İzmir'de deniz suyu, poyraz nedeniyle yaklaşık 60 santimetre çekildi

İzmir Körfezi'nde deniz suyunun poyraz nedeniyle kıyıdan yaklaşık 60 santimetre çekildiği gözlendi.

İzmir Körfezi'nde deniz suyunun poyraz nedeniyle kıyıdan yaklaşık 60 santimetre çekildiği gözlendi.

Denizin çekilmesi, Konak ilçesindeki Pasaport İskelesi'nin bulunduğu sahil şeridinde de görüldü.

Çekilme nedeniyle vapurlar iskeleye yanaşmakta zorlandı, kıyı kesimindeki kayalıklar da kısmen görünür hale geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, AA muhabirine, söz konusu durumun sert poyrazdan kaynaklandığını belirtti.

Benzeri durumun daha önce de yaşandığını aktaran Yaşar, "Körfez'de gözlemlediğimiz çekilme tamamen poyrazla ilgili. Geçen yıl bunu daha çok görmüştük. Bu doğal bir olay. Lodosta ise bunun tam tersi oluşuyor." dedi.

YORUMLAR
500
Prof. Dr. Yaşar: Güneşteki patlamalar azaldı, şiddetli soğuk yaşandı Prof. Dr. Yaşar: Güneşteki patlamalar azaldı, şiddetli soğuk yaşandı İzmir'de 4 ayda 105 ton gümrük kaçağı ve sahte ürün ele geçirildi İzmir'de 4 ayda 105 ton gümrük kaçağı ve sahte ürün ele geçirildi

Pasaport, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de deniz suyu, poyraz nedeniyle yaklaşık 60 santimetre çekildi - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı?
12:12 Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler
12:01 Cansever'den gündem olacak özel hayat açıklaması: Bilmeden evli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadım
11:58 Gazeteci Nurcan Sabur, Alişan ve Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi
11:53 Ukrayna'da yakalanan Rus askerleri: Hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duygu, bu bir yıldan fazla sürecek
11:53 Yetenek avcısı Türk futbolcuları izledi ve raporunu yazdı: Genç oyunculara Fransa yolu göründü
11:49 Yeni teklifin paylaşılmasının ardından ilk anket: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı
11:39 Putin'e "Psikopat" demişti! Güzel modelin feci sonu: Bavula konulmuş halde ölü bulundu
11:31 KPSS sorularının sızdırılması davasında yargılanan Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen serbest bırakıldı!
11:27 İstanbul'a kar yeniden geliyor! Cuma gününden itibaren etkili olması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 12:43:38. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de deniz suyu, poyraz nedeniyle yaklaşık 60 santimetre çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement