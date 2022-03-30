İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, Pasaport İskelesi kapatıldı (2) - Son Dakika
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İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, Pasaport İskelesi kapatıldı (2)

30.03.2022 16:31
İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, Pasaport İskelesi kapatıldı (2)

İSKELE KULLANIMA AÇILDIİzmir Körfezi'nde deniz suyu seviyesinin düşmesi nedeniyle sabah saatlerinde geçici olarak kapatılan Pasaport İskelesi, yeniden kullanıma açıldı.

İSKELE KULLANIMA AÇILDI

İzmir Körfezi'nde deniz suyu seviyesinin düşmesi nedeniyle sabah saatlerinde geçici olarak kapatılan Pasaport İskelesi, yeniden kullanıma açıldı. İZDENİZ A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Pasaport İskelesi saat 15: 30 itibariyle tekrar kullanıma açılacak ve seferlerimiz programlı şekilde devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.Tolga TAHÇI/ İZMİR,


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Pasaport, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, Pasaport İskelesi kapatıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, Pasaport İskelesi kapatıldı (2) - Son Dakika
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