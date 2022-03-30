İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, Pasaport İskelesi kapatıldı (2) - Son Dakika

İSKELE KULLANIMA AÇILDI

İzmir Körfezi'nde deniz suyu seviyesinin düşmesi nedeniyle sabah saatlerinde geçici olarak kapatılan Pasaport İskelesi, yeniden kullanıma açıldı. İZDENİZ A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Pasaport İskelesi saat 15: 30 itibariyle tekrar kullanıma açılacak ve seferlerimiz programlı şekilde devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.Tolga TAHÇI/ İZMİR,