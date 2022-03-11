İzmir'de deniz ulaşımı normale döndü - Son Dakika
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İzmir'de deniz ulaşımı normale döndü

11.03.2022 07:57
İzmir'de deniz ulaşımı normale döndü

İZMİR'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün gece iptal edilen deniz seferleri, normale döndü.

İZMİR'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün gece iptal edilen deniz seferleri, normale döndü.

Kent genelinde etkili olan lodos ve fırtına nedeniyle, dün saat 22.15'te deniz ulaşımını durduruldu. İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ), bu sabah itibariyle seferlerin normale döndüğünü duyurdu. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verildi.


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Fırtına, Lodos, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de deniz ulaşımı normale döndü - Son Dakika


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