Son Dakika Haberleri: İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli - Son Dakika

İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

6 saat önce

İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle Güzelbahçe seferinin iptal edildiği bildirildi.

İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli, System.String[]

İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle Güzelbahçe seferinin iptal edildiği bildirildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir ve Ege Bölgesi için yaptığı şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarısın ardından ekipler teyakkuza geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ A.Ş., Alsancak kalkışlı Güzelbahçe seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada "25 Kasım Pazartesi günü (bugün) saat 17.40 Alsancak İskelesi kalkışlı Güzelbahçe seferimiz, Üçkuyular İskelesine kadar yapılacaktır. Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Güzelbahçe seferi yapılmayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Güzelbahçe, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:26 Kaynak: İHA
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