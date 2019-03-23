İzmir'de Deniz Ulaşımına Olumsuz Hava Engeli
1 saat önce
İzmir'de etkili olan olumsuz hava nedeniyle İZDENİZ A.Ş. bazı seferleri iptal etti.
İzmir
'de etkili olan olumsuz hava nedeniyle İZDENİZ A.Ş. bazı seferleri iptal etti.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22.30 itibariyle tüm yolcu seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu. Araba
vapuru seferlerinin ise devam ettiği bildirildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:31 Kaynak: İHA
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