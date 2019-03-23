Son Dakika Haberleri: İzmir'de Deniz Ulaşımına Olumsuz Hava Engeli

İzmir'de Deniz Ulaşımına Olumsuz Hava Engeli

1 saat önce

İzmir'de etkili olan olumsuz hava nedeniyle İZDENİZ A.Ş. bazı seferleri iptal etti.

İzmir'de Deniz Ulaşımına Olumsuz Hava Engeli, System.String[]
İzmir'de etkili olan olumsuz hava nedeniyle İZDENİZ A.Ş. bazı seferleri iptal etti.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22.30 itibariyle tüm yolcu seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu. Araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği bildirildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

İzmir, Güncel
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