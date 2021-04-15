İzmir'de deniz üstüne kurulacak rüzgar ölçüm direğinde son aşamaya gelindi

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, İzmir'in deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin tespit edilmesi amacıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümüyle başlattıkları çalışmada son aşamaya geldiklerini bildirdi.

Yavuz, BEST for Energy Projesi kapsamında yürütülecek Temiz Enerji Sektörü Tedarikçi Geliştirme Programının çevrim içi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projeyle İzmir'de temiz enerji kümesinin rekabetçiliğinin artırılması ve tedarik zincirinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İmalat sektörü açısından İzmir'i merkez haline getirmenin de amaçlandığına işaret eden Yavuz, "Özellikle tedarik zinciri haritasının ve tedarik zinciri içerisinde yer alan firmaların kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması, değer zincirinde daha iyi bir yere konumlanması için gerekli bilgi altyapısının oluşturulması, sektörün dışında yer alan ama sektöre girebilecek namzet firmaların tespit edilerek desteklenmesi bu proje kapsamında önemsediğimiz ve hayata geçirmek istediğimiz hedefler arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Yavuz, İYTE Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümüyle İzmir'in deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin tespit edilmesine yönelik başlattıkları çalışmada son aşamaya gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıldır devam eden çalışma, Türkiye'de ilk olacak. Deniz üstüne bir rüzgar ölçüm direği kuruyoruz. Son aşamaya geldik. Muhtemelen önümüzdeki ay içerisinde İzmir'de tespit edilen bir kaç alternatif var, kesinleştirmek üzereyiz. Bu ölçüm direği sayesinde toplanacak verilerle öncelikle İzmir'in denizlerindeki rüzgar enerjisi potansiyelini tespit edeceğiz. Daha sonra bunu tamamlayıcı birçok teknik çalışma yapılacak ve yatırımcılara İzmir'de nereye deniz üstü rüzgar santraline kurulabileceğine ilişkin bir bilgi sunulmuş olacak. Bunu aynı zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla da yakın temas halinde sürdürüyoruz. Bu, Bakanlığımızın bir ihaleye çıktığında o ihalenin arka planına ilişkin çok ciddi bir hazırlık da anlamına geliyor. 1998 yılında Türkiye'de ilk rüzgar santrali İzmir'de kuruldu. Hedefimiz, Türkiye'de bir offshore rüzgar santrali kurulacaksa bunun yine ilk defa İzmir'de olması."

"2021 sonunda elektrik üretiminde rüzgarın payı yüzde 10'a ulaşacak"

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı ise enerjinin ve ekipmanların yerli ve yenilenebilir olmasına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin son 15 yılda yenilenebilir enerji üretiminde tüm dünyanın dikkatini çeken bir başarı hikayesi yazdığına işaret eden Kalaycı, "2020 senesinde de ülkemizin elektrik enerjisinin yüzde 8,5'ine yakın bir kısmını rüzgardan sağlamış durumdayız. 2021 senesi sonunda bu rakamın yüzde 10'luk bir dilime ulaşacağını tahmin ediyorum." dedi.

Toplantıda, BEST for Energy Projesi Takım Lideri Ekin Taşkın, Ateş Wind Power Kurucu Ortağı Mahmut Güldoğan, TPI Composites EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Gökhan Serdar, LM Wind Power Fabrika Direktörü Emre Kahya ve Kontek İcra Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir de konuşma yaptı.

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