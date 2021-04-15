İzmir'de deniz üstüne kurulacak rüzgar ölçüm direğinde son aşamaya gelindi - Son Dakika

İzmir'de deniz üstüne kurulacak rüzgar ölçüm direğinde son aşamaya gelindi

15.04.2021 13:15
İzmir'de deniz üstüne kurulacak rüzgar ölçüm direğinde son aşamaya gelindi, System.String[]

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, İzmir'in deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin tespit edilmesi amacıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümüyle başlattıkları çalışmada son aşamaya geldiklerini bildirdi.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, İzmir'in deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin tespit edilmesi amacıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümüyle başlattıkları çalışmada son aşamaya geldiklerini bildirdi.

Yavuz, BEST for Energy Projesi kapsamında yürütülecek Temiz Enerji Sektörü Tedarikçi Geliştirme Programının çevrim içi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projeyle İzmir'de temiz enerji kümesinin rekabetçiliğinin artırılması ve tedarik zincirinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İmalat sektörü açısından İzmir'i merkez haline getirmenin de amaçlandığına işaret eden Yavuz, "Özellikle tedarik zinciri haritasının ve tedarik zinciri içerisinde yer alan firmaların kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması, değer zincirinde daha iyi bir yere konumlanması için gerekli bilgi altyapısının oluşturulması, sektörün dışında yer alan ama sektöre girebilecek namzet firmaların tespit edilerek desteklenmesi bu proje kapsamında önemsediğimiz ve hayata geçirmek istediğimiz hedefler arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Yavuz, İYTE Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümüyle İzmir'in deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin tespit edilmesine yönelik başlattıkları çalışmada son aşamaya gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıldır devam eden çalışma, Türkiye'de ilk olacak. Deniz üstüne bir rüzgar ölçüm direği kuruyoruz. Son aşamaya geldik. Muhtemelen önümüzdeki ay içerisinde İzmir'de tespit edilen bir kaç alternatif var, kesinleştirmek üzereyiz. Bu ölçüm direği sayesinde toplanacak verilerle öncelikle İzmir'in denizlerindeki rüzgar enerjisi potansiyelini tespit edeceğiz. Daha sonra bunu tamamlayıcı birçok teknik çalışma yapılacak ve yatırımcılara İzmir'de nereye deniz üstü rüzgar santraline kurulabileceğine ilişkin bir bilgi sunulmuş olacak. Bunu aynı zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla da yakın temas halinde sürdürüyoruz. Bu, Bakanlığımızın bir ihaleye çıktığında o ihalenin arka planına ilişkin çok ciddi bir hazırlık da anlamına geliyor. 1998 yılında Türkiye'de ilk rüzgar santrali İzmir'de kuruldu. Hedefimiz, Türkiye'de bir offshore rüzgar santrali kurulacaksa bunun yine ilk defa İzmir'de olması."

"2021 sonunda elektrik üretiminde rüzgarın payı yüzde 10'a ulaşacak"

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı ise enerjinin ve ekipmanların yerli ve yenilenebilir olmasına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin son 15 yılda yenilenebilir enerji üretiminde tüm dünyanın dikkatini çeken bir başarı hikayesi yazdığına işaret eden Kalaycı, "2020 senesinde de ülkemizin elektrik enerjisinin yüzde 8,5'ine yakın bir kısmını rüzgardan sağlamış durumdayız. 2021 senesi sonunda bu rakamın yüzde 10'luk bir dilime ulaşacağını tahmin ediyorum." dedi.

Toplantıda, BEST for Energy Projesi Takım Lideri Ekin Taşkın, Ateş Wind Power Kurucu Ortağı Mahmut Güldoğan, TPI Composites EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Gökhan Serdar, LM Wind Power Fabrika Direktörü Emre Kahya ve Kontek İcra Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir de konuşma yaptı.

tan

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Kalkınma Ajansı, Enerji, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de deniz üstüne kurulacak rüzgar ölçüm direğinde son aşamaya gelindi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Neymar da eski F.Bahçeli Max Kruse'ye özendi, Neymar da eski F.Bahçeli Max Kruse'ye özendi, "Futbol yüzünden pokere vakit ayıramıyorum" dedi. Sınırda insanlık dramı! 20 düzensiz göçmen TIR'ın gizli bölmesinden çıktı Sınırda insanlık dramı! 20 düzensiz göçmen TIR'ın gizli bölmesinden çıktı Sihirli olarak bilinen mantarın depresyona iyi geldiği ortaya çıktı Sihirli olarak bilinen mantarın depresyona iyi geldiği ortaya çıktı Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor

Son Dakika Haberleri
14:17 Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi!
14:13 Sihirli olarak bilinen mantarın depresyona iyi geldiği ortaya çıktı
14:09 Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu
14:04 Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi
13:59 Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı
13:53 Sahte hocaya 'terör örgütü propagandası' yapmaktan 10 ay hapis cezası
13:48 Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler
13:37 Yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'in oğlu da koronavirüse yakalandı
13:33 Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici
12:16 ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR
Eski Başbakan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı Eski Başbakan Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı         
14:43
Ekrem İmamoğlu ile babasının Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı         
14:20
Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi! Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi!         
14:17
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu         
14:10
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve ekibine de patladı: Kulübün uçak biletleriyle ücretsiz geziyorlar Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve ekibine de patladı: Kulübün uçak biletleriyle ücretsiz geziyorlar         
13:49
Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı         
12:46
Koronavirüs korkusu bu hale getirdi! Taksisine aldığı yolcu hayatını kabusa çevirdi Koronavirüs korkusu bu hale getirdi! Taksisine aldığı yolcu hayatını kabusa çevirdi         
12:03
Online toplantıda çıplak vekil şoku! Neye uğradıklarını şaşırdılar Online toplantıda çıplak vekil şoku! Neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:26
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler         
10:42
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası yedi asıl şoku mahkemeden gelen yanıtla yaşadı Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası yedi asıl şoku mahkemeden gelen yanıtla yaşadı         
09:50
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Hazine'ye ait 7 ildeki 19 taşınmaz Hazine'ye ait 7 ildeki 19 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek         
08:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 14:49:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de deniz üstüne kurulacak rüzgar ölçüm direğinde son aşamaya gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei