Son Dakika Haberleri: İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

1 saat önce

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İzmir'de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı, System.String[]
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İzmir'de çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İzmir Liman Başkan Vekili Ahmet Apak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Apak, 93 yıl önce yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliğinin bağımsızlığı ve bugünlere gelmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Kanunun Kurtuluş Savaşı'nın denizlerdeki zaferi olduğunu vurgulayan Apak, bu kanunla Türk vatandaşlarına denizcilik, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, denizcilik eğitimi ve deniz turizmi gibi alanlarda bir çok imtiyaz sağlandığını, denizcilikte ekonomik özgürlükler elde edildiğini anımsattı.
Apak, "Uygarlık tarihi inceliğinde en güçlü medeniyetlerin deniz kıyılarında kurulduğu, denizlere hakim olan kültürlerin ekonomik yönden çok güç kazandığı görülmektedir. Bugün dünya ülke ekonomileri için lokomotif görev gören temel sektörlerden olan denizcilik sektörü sağladığı girdilerin büyüklüğü ve önemi açısından ülke için hayati sektörlerden biridir." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından denizdeki gemiler selamlandı.
Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Vali Yardımcısı Aydın Memük de katıldı.
Halat çekme yarışı
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından protokol, Kordon'un İzmir Liman Başkanlığı önündeki kısmında açılan resim ve fotoğraf sergisini gezdi.
Daha sonra halat çekme yarışması düzenlendi. Soyer ve Memük de halat çekme yarışında mücadele etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:10 Kaynak: AA
Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Cumhuriyet Meydanı, Denizcilik, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rapçi, Ezhel'in gözaltına alındığı iddia edilen görüntüler yayıldı Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar Apartman boşluğuna düşen liseli Emir feci şekilde can verdi Düğün günü damada kanlı infaz!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:55:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]