İzmir'de denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi - Son Dakika

Akar'ın, Çiğli ilçesinde restoran işlettiği, Foça Büyükdeniz Sahili'ndeki iskelede motor yatı olduğu ve zaman zaman buradan denize açıldığı öğrenildi.

Adem Akar'a (48) ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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