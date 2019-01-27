İzmir'de Denizde Ceset Bulundu

İzmir'de denizde bir erkek cesedi bulundu.

İzmir'de denizde bir erkek cesedi bulundu.



Edinilen bilgiye göre, merkezi Konak ilçesi Alsancak açıklarında sabah saatlerinde bulunan teknelerden biri, suyun üzerinde bir ceset olduğunu fark etti. Mürettebat hemen deniz polisine haber verirken, olay yerine gelen ekipleri cesedi çıkarmak için çalışmalara başladı. Kantar Polis Karakolu ekiplerince denizden çıkarılan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Savcının incelemesinin ardından ceset İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor. - İZMİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ege'de 1 Dakika Arayla 2 Deprem! İzmir ve Manisa Sallandı

Ağaca Takılı Cesedi Gören Vatandaşlar, Hemen Polisi Aradı

CHP'de İzmir Adayı Olarak Tunç Soyer'in İsmi MYK'ya Sunuldu

Torbacı, Uyuşturucuyu Saklamak İçin Kanepeye Özel Bölme Yaptırmış